В Киеве саперы ГСЧС изъяли боевую часть российской баллистической ракеты. Ее нашли во дворе, возле жилых домов в Подольском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В очередной раз призываем не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Подольском районе столицы пиротехники ГСЧС изъяли не сдетонировавшую боевую часть российской баллистической ракеты", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, опасный боеприпас упал во дворе, поблизости от жилых домов. Его транспортировали для дальнейшего уничтожения.

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Что предшествовало

Российские захватчики в ночь на 20 ноября атаковали Киев баллистическими ракетами. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности и сообщали о движении ракет в направлении столицы. Приоритетными целями врага стали столичные мосты через Днепр, а также критическая инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве взрывотехники извлекли боевую часть российского беспилотника, который в четверг, 19 ноября, попал в жилой дом на Подоле. К счастью, в результате падения БПЛА никто не пострадал.