В результате российской террористической атаки в ночь на 17 ноября в Оболонском районе Киева погибли два человека. Еще одного мужчину спасли, достав из-под завалов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Враг снова атаковал гражданских.

Что известно

"В результате российской атаки 2 человека погибли, еще одна пострадала в Оболонском районе", – говорится в сообщении.

Как рассказали спасатели, на месте удара повреждено нежилое здание. Во время ликвидации последствий атаки сотрудники ГСЧС спасли человека, оказавшегося заблокированным под завалами. Пострадавшего передали медикам.

Кроме того, в Днепровском районе в результате атаки по нежилому зданию возник пожар – спасатели ликвидировали возгорание.

Что предшествовало

Вечером 16 ноября российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах/Смеле, Умани и Харькове.

Как сообщал OBOZ.UA, Северный и Южный мосты Киева временно закрыты для транспорта после очередной террористической атаки РФ в ночь на 17 ноября. Сейчас на путепроводах работают специалисты, чтобы определить степень повреждений этих сооружений.