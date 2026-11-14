В Киеве молодой человек напал с ножом на соседа из-за замечания по поводу шума в 6 утра. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали 18-летнего юношу, который, по информации следствия, напал на соседа с ножом из-за замечания о нарушении тишины. Инцидент произошел в Дарницком районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, несколько дней назад к ним обратился 54-летний мужчина с сообщением о том, что в одной из многоэтажек в Дарницком районе сосед нанес ему ножевое ранение. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств прибыли следственно-оперативная группа и бригада экстренной медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего.

Было установлено, что около 6:00 18-летний житель дома начал в своей квартире шумные ремонтные работы, несмотря на установленный законом запрет на их проведение в это время.

"Вскоре к нему пришел сосед, который сделал молодому человеку замечание из-за нарушения тишины, после чего вернулся к себе домой. В ответ нарушитель взял нож и газовый баллончик, пришел к квартире потерпевшего и, как только последний открыл дверь – распылил мужчине в лицо слезоточивый газ и ударил ножом в грудь", – уточнили в пресс-службе.

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Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 266 660 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Пьяный злоумышленник устроил стрельбу во время конфликта, возникшего из-за отказа девушки ехать с ним на автомобиле.

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