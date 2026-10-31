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В Киеве легковушка на скорости протаранила столб: есть погибший и пострадавшие. Подробности и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
441
В Киеве легковушка на скорости протаранила столб: есть погибший и пострадавшие. Подробности и фото
ДТП произошло на улице Академика Заболотного

В Голосеевском районе Киева автомобиль Volkswagen Atlas на скорости съехал с дороги и протаранил электроопору. В результате ДТП погиб 20-летний пассажир легкового автомобиля, еще двое получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло 29 октября около 9:00 на улице Академика Заболотного. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля Volkswagen Atlas не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и протаранил электроопору.

В Киеве легковушка на скорости протаранила столб: есть погибший и пострадавшие. Подробности и фото

ДТП произошло на улице Академика Заболотного. Источник: Полиция Киева

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В Киеве легковушка на скорости протаранила столб: есть погибший и пострадавшие. Подробности и фото

Volkswagen на скорости съехал с дороги и протаранил электроопору. Источник: Полиция Киева

"В результате аварии тяжелые ранения получил 20-летний пассажир автомобиля, медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь не удалось. Еще двое пассажиров автомобиля в возрасте 22 и 27 лет получили телесные повреждения, их госпитализировали", – уточнили в пресс-службе.

В Киеве легковушка на скорости протаранила столб: есть погибший и пострадавшие. Подробности и фото

Volkswagen на скорости съехал с дороги и протаранил электроопору. Источник: Полиция Киева

В Киеве легковушка на скорости протаранила столб: есть погибший и пострадавшие. Подробности и фото

К сожалению, один из пассажиров автомобиля погиб. Источник: Полиция Киева

Установлено, что во время управления машиной водитель был за рулем в трезвом состоянии. По факту смертельного ДТП (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве легковушка на скорости протаранила столб: есть погибший и пострадавшие. Подробности и фото

Водителя легкового автомобиля задержали. Источник: Полиция Киева

По ходатайству следователей на время досудебного расследования мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 998 400 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева легковой автомобиль столкнулся с электросамокатом и травмировал 15-летнего подростка. Как выяснилось, водитель автомобиля сел за руль в состоянии опьянения.

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