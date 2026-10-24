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В Киеве мужчина с ножом ограбил кофейню. Фото и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,4 т.
В Киеве мужчина с ножом ограбил кофейню. Фото и видео
Преступление зафиксировала камера

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению в Соломенском районе. Злоумышленник, угрожая ножом, заставил баристу кофейни отдать все деньги из кассы.

Преступление зафиксировала камера. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Что известно

По словам правоохранителей, на линию 102 обратилась 16-летняя девушка, которая сообщила, что работает баристой в кофейне на улице Шовкуненко и только что неизвестный совершил на нее разбойное нападение в помещении заведения.

На месте установили, что неизвестный пришел в кофейню и, угрожая ножом, заставил девушку отдать все деньги, которые были у нее в кассе.

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"Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места преступления в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 24-летний киевлянин. Во время обыска у него изъяли деньги и нож", – уточнили в пресс-службе.

В Киеве мужчина с ножом ограбил кофейню. Фото и видео

Молодой человек, угрожая ножом, ограбил кофейню. Источник: Полиция Киева

В Киеве мужчина с ножом ограбил кофейню. Фото и видео

Молодой человек, угрожая ножом, ограбил кофейню. Источник: Полиция Киева

По факту разбойного нападения, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве мужчина с ножом ограбил кофейню. Фото и видео

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Источник: Поліція Києва

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые, по информации следствия, совершили разбойное нападение на прохожего. Во время стычки злоумышленники избили мужчину и отобрали у него два мобильных телефона, деньги и документы.

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