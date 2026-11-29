В воскресенье, утром 29 ноября, российские беспилотники атаковали Киевскую область, в результате чего в Фастове возник пожар на территории местного рынка. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram-канале.

В результате удара в Фастове повреждены магазин, заведение питания и торговые помещения. На месте происшествия работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также ночью под вражеским ударом оказался Вышгородский район. Там повреждены частный жилой дом и автомобиль.

В целом за последние сутки последствия российских атак зафиксировали в трех районах Киевской области, а именно Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском.

Повреждения получили 8 многоэтажных домов, в которых выбиты окна и повреждено остекление, а также 19 частных домов. Кроме того, пострадали гаражи, торговые помещения и автомобили.

За минувшие сутки в результате российских атак получили ранения 4 человека. Жителям, чье жилье было повреждено, оказывают необходимую помощь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска ударили по Киевской области. В результате атаки РФ в Фастовском районе погибли женщина и двое маленьких детей – девочка и мальчик.