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"В свое время прошел войну в Афганистане": появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киеву. Фото

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
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"В свое время прошел войну в Афганистане": появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киеву. Фото
Односельчане помнят его как доброго и открытого человека

В результате российского удара по Киеву оборвалась жизнь Ивана Томасевича. Мужчина ранее сам пережил все ужасы войны, ведь прошел через Афганистан.

Однако, несмотря на все невзгоды, он оставался добрым человеком с большим сердцем. Об этом сообщили в Ганнопольской общине.

Искренние соболезнования Людмиле Овсиюк, специалисту по вопросам культуры и туризма, и ее родным в связи с гибелью брата Ивана Томасевича выразил коллектив Ганнопольского сельского совета.

Что известно о погибшем

Мужчина, жизнь которого оккупанты унесли в Киеве, родился в Ганнополе. Односельчане помнят его как доброго, искреннего и открытого человека.

"В свое время он пережил войну в Афганистане, а впоследствии – непростые жизненные испытания, сохранив главное – человечность, доброе сердце и искреннее отношение к людям. Его жизнь трагически оборвалась в результате вражеского обстрела Киева", – говорится в сообщении.

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''В свое время прошел войну в Афганистане'': появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киеву. Фото

Мужчина родился в Ганнополе. Источник: Facebook/Ганнопольская община

В сельском совете добавили, что война оборвала жизнь человека, который уже пережил ее ужасы, но вновь оказался перед лицом смертельного удара.

Поэтому в это скорбное время остается почтить память того, кто был частью общины, и поддержать его родных в их горе.

"Пусть добрые воспоминания об Иване, его искренность, открытость, доброе слово и свет, который он оставлял после себя, навсегда останутся в сердцах тех, кто его знал. Искренне соболезнуем Людмиле Владимировне и всем родным и близким Ивана. Вечная память нашему земляку", – отмечается в сообщении.

''В свое время прошел войну в Афганистане'': появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киеву. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, 7 октября Россия нанесла удар по многоквартирному дому в Прилуках Черниговской области, в результате чего погибла фармацевт Наталья Игнатушко. Погибшей было 47 лет. У Натальи остались муж, дочь и маленькая внучка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Прилуках Россия убила 18-летнего переселенца из Изюма и его маленького сына. Мама мальчика, жена Левичева, в тяжелом состоянии попала в больницу.

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