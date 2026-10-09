''В свое время прошел войну в Афганистане'': появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киеву. Фото

В результате российского удара по Киеву оборвалась жизнь Ивана Томасевича. Мужчина ранее сам пережил все ужасы войны, ведь прошел через Афганистан.

Видео дня

Однако, несмотря на все невзгоды, он оставался добрым человеком с большим сердцем. Об этом сообщили в Ганнопольской общине.

Искренние соболезнования Людмиле Овсиюк, специалисту по вопросам культуры и туризма, и ее родным в связи с гибелью брата Ивана Томасевича выразил коллектив Ганнопольского сельского совета.

Что известно о погибшем

Мужчина, жизнь которого оккупанты унесли в Киеве, родился в Ганнополе. Односельчане помнят его как доброго, искреннего и открытого человека.

"В свое время он пережил войну в Афганистане, а впоследствии – непростые жизненные испытания, сохранив главное – человечность, доброе сердце и искреннее отношение к людям. Его жизнь трагически оборвалась в результате вражеского обстрела Киева", – говорится в сообщении.

В сельском совете добавили, что война оборвала жизнь человека, который уже пережил ее ужасы, но вновь оказался перед лицом смертельного удара.

Поэтому в это скорбное время остается почтить память того, кто был частью общины, и поддержать его родных в их горе.

"Пусть добрые воспоминания об Иване, его искренность, открытость, доброе слово и свет, который он оставлял после себя, навсегда останутся в сердцах тех, кто его знал. Искренне соболезнуем Людмиле Владимировне и всем родным и близким Ивана. Вечная память нашему земляку", – отмечается в сообщении.

РЕКЛАМА

Напомним, 7 октября Россия нанесла удар по многоквартирному дому в Прилуках Черниговской области, в результате чего погибла фармацевт Наталья Игнатушко. Погибшей было 47 лет. У Натальи остались муж, дочь и маленькая внучка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Прилуках Россия убила 18-летнего переселенца из Изюма и его маленького сына. Мама мальчика, жена Левичева, в тяжелом состоянии попала в больницу.

Главные истории дня