Страна-террорист РФ в среду, 18 ноября, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, зафиксированы повреждения.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг продолжает атаковать Киевскую область ударными дронами. В Вышгородском районе в результате вражеской атаки пострадали два человека", – говорится в сообщении.

По словам главы КОВА, среди пострадавших – женщина, которая, предварительно, получила травму руки – ее состояние и характер травм уточняются. Также пострадала 12-летняя девочка, которая во время атаки находилась в одном из домов.

На месте попадания начался пожар в двух частных жилых домах и легковом автомобиле, также были повреждены соседние жилые дома. На месте работают спасатели и медики.

Что предшествовало

В результате российской террористической атаки в ночь на 17 ноября в Оболонском районе Киева погибли двое человек. Еще одного мужчину спасли из-под завалов и передали медикам.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в среду, 18 ноября, в очередной раз атаковала Киев. В Дарницком районе в результате падения обломков вражеского БпЛА произошло возгорание.