СБУ задержала корректировщика атак РФ по киевским ТЭЦ. Подробности и фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Дроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоДроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоРоссия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"Россия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаИллюстрация – пара обнимаетсяУкраинцы массово покупают недвижимость в курортном городе Европы: какие цены на жильеОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовТяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именемТяжелобольная Катерина Тишкевич стала мамой и показала первые фото сына с оригинальным именемДональд Трамп"Не забывайте, я прошел тесты": Трамп снова назвал себя "очень умным человеком с высоким IQ". ВидеоИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителейВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителей
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

СБУ задержала корректировщика атак РФ по киевским ТЭЦ. Подробности и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
627
СБУ задержала корректировщика атак РФ по киевским ТЭЦ. Подробности и фото
Злоумышленника задержали с поличным

Сотрудники СБУ задержали корректировщика российских атак по киевским ТЭЦ. Кроме того, по информации следствия, злоумышленник разведывал для врага места расположения ремонтных баз Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Киевской области еще одного российского агента. Им оказался водитель логистической компании, который по заказу ФСБ корректировал удары по местным энергообъектам", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, среди основных "целей" врага были теплоэлектроцентрали столичного региона, которые восстанавливали работу после предыдущих обстрелов. Чтобы выяснить текущее состояние энергетической инфраструктуры, злоумышленник под видом рабочих поездок объезжал периметры станций и снимал их фасады на камеру телефона.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
141
Россия ударила по птицефабрике в Киевской области: произошел пожар, погибли около тысячи птиц
141
Россия ударила по птицефабрике в Киевской области: произошел пожар, погибли около тысячи птиц
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
2,4 т.
Пытались пробраться в Киев: СБУ задержала двух российских военных, сбежавших с фронта
2,4 т.
Пытались пробраться в Киев: СБУ задержала двух российских военных, сбежавших с фронта
София ЗакревскаяСофия Закревская
45,7 т.
Россия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видео
45,7 т.
Россия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видео

Затем он возвращался домой, систематизировал отснятые файлы, "привязывал" их к координатам на Google-картах и с собственными комментариями готовил к отправке куратору из ФСБ. Сотрудники СБУ задокументировали, как агент за рулем грузовика разведывал состояние восстановительных работ на энергоблоке местной ТЭЦ, и задержали его при подготовке "отчета" для врага.

СБУ задержала корректировщика атак РФ по киевским ТЭЦ. Подробности и фото

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Источник: СБУ

Служба безопасности установила, что мужчина попал в поле зрения врага, когда публиковал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. После вербовки он контактировал с ФСБ через специально созданный чат-бот, который российская спецслужба использует для сбора разведданных. Помимо корректировки ударов по энергообъектам, агент отслеживал для РФ места расположения ремонтных баз Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяли два мобильных телефона, один из которых он пытался уничтожить, чтобы скрыть доказательства работы на страну-агрессора. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который нацелил российские ракеты на позиции своего подразделения, где находилось более 100 операторов дронов. Злоумышленника задержали в Киевской области, где он разведывал новые цели для врага.

Похожие темы
государственная изменаНовости Киева и Киевской областиСлужба безопасности Украины (СБУ)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!