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Распилил в вагоне метро содержимое газового баллончика и сбежал: в Киеве задержали молодого человека. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
2,0 т.
Распилил в вагоне метро содержимое газового баллончика и сбежал: в Киеве задержали молодого человека. Фото
Полицейские сообщили нарушителю о подозрении

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Злоумышленник в вагоне метро распылил газовый баллончик в лицо пенсионеру.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на станции метро "Выдубичи" к ним обратился 66-летний мужчина и сообщил, что во время поездки неизвестный распылил ему в лицо газовый баллончик.

Было установлено, что в вагоне двое молодых людей громко ругались и провоцировали конфликты с пассажирами. Когда один из них толкнул мужчину, пенсионер попытался вмешаться и прекратить спор, но в ответ нарушитель достал газовый баллончик и распылил слезоточивый газ в лицо киевлянину.

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Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Источник: Полиция Киева

"В результате этого потерпевший получил химические ожоги кожи лица и глаз. Вещество распространилось по вагону, в котором находилось немало пассажиров", – уточнили в пресс-службе.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность нападавшего – им оказался 23-летний житель Киевской области. Его задержали через несколько станций от места происшествия. По факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил стрельбу посреди дороги. Злоумышленник из-за замечания произвел несколько выстрелов в сторону водителя.

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