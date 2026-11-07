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Армия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
2,2 т.
Армия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий
Армия России полностью уничтожила детский сад в Киеве. Источник: ГСЧС

В ночь на 7 ноября российская террористическая армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в Соломенском районе столицы был уничтожен детский сад.

На месте атаки зафиксированы масштабные разрушения. О последствия очередной ночи террора рассказали в ГСЧС.

Удары по Киеву

Детский сад в Соломенском районе полностью уничтожен после ночной атаки. По предварительным данным, в здание попала баллистическая ракета, что привело к практически полному уничтожение садика.

В то же районе столицы после удара образовалась огромная воронка перед домом. В многоэтажке выбиты окна, рядом изуродованы автомобили.

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По информации ГСЧС, в ночь на 7 ноября после российской атаки в Соломенском районе возникли пожары и зафиксировано разрушение и повреждение жилых домов, детского сада и нежилого здания.

По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома. Возгорания не было, погибших и пострадавших нет. Еще по трем адресам взрывной волной выбило окна в пятиэтажных домах, один человек получил травмы.

Также спасатели подтвердили, что зафиксировано разрушение двухэтажного здания на территории детского сада. По еще двум адресам пострадали два человека, среди них ребенок. Всего в результате атаки травмированы три человека.

Армия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий

Разрушения в Киеве. Источник: ГСЧС

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. На этот раз целью вражеской атаки стала логистическая инфраструктура столичного региона. Вследствие обстрела один мужчина получил травмы.

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Война в УкраинеРоссийские обстрелыКиевГСЧСдетский сад
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