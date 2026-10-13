Утром Россия нанесла удар по Киеву: поврежден дом, пострадала женщина. Подробности

Во вторник, 13 октября, утром Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву. В Дарницком районе столицы обломки дрона повредили частный дом.

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Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Дарницком районе обломки БПЛА повредили двухэтажный частный жилой дом и ограждение двора", — говорится в сообщении.

В 9:10 в пресс-службе КМВА сообщили, что в результате вражеского удара по частному жилому дому в Дарницком районе пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Что предшествовало

Российская оккупационная армия поздно вечером в понедельник, 12 октября, запустила ракеты "Бандероли" по Харькову. В Холоднонирском районе были прилеты, в результате одного из них значительные разрушения понес многоквартирный жилой дом. По меньшей мере три человека погибли и 10 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, страна-террористка Россия в понедельник, 12 октября, в очередной раз нанесла удар по Киеву. В частности, в Дарницком районе столицы обломки дрона упали на частный дом, есть пострадавшие. Кроме того, вечером враг нанес повторный ракетный удар.