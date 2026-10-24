Россия утром атаковала Киев: на Оболони разрушен частный дом, есть пострадавшие. Фото

Утром в субботу, 24 октября, страна-террорист Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате вражеской атаки в Оболонском районе разрушен частный дом, есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Жителей города в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Оболонском районе в результате российской атаки пострадали два человека", – говорится в сообщении.

Как рассказали спасатели, утром в субботу, 24 октября, враг нанес удар дроном по жилому сектору Киева. В результате попадания на территории частного домовладения разрушился одноэтажный жилой дом и возник пожар.

РЕКЛАМА

На месте происшествия было обнаружено одного пострадавшего, которого пожарные передали медикам для дальнейшей госпитализации. Еще одной пострадавшей госпитализация не понадобилась. Небольшой пожар, вызванный атакой, оперативно ликвидировали.

Что предшествовало

В ночь на 24 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 126 дронов разных типов. Силы ПВО обезвредили 101 цель.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия начала наносить удары по Украине новой модификацией реактивного дрона (или малогабаритной крылатой ракеты) "Герань-5". Она называется "Герань-5 К5-К" и отличается от стандартной версии системой оптической навигации.

Главные истории дня