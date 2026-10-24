Россия утром атаковала Киев: на Оболони разрушен частный дом, есть пострадавшие. Фото
Утром в субботу, 24 октября, страна-террорист Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате вражеской атаки в Оболонском районе разрушен частный дом, есть пострадавшие.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Жителей города в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.
Что известно
"В Оболонском районе в результате российской атаки пострадали два человека", – говорится в сообщении.
Как рассказали спасатели, утром в субботу, 24 октября, враг нанес удар дроном по жилому сектору Киева. В результате попадания на территории частного домовладения разрушился одноэтажный жилой дом и возник пожар.
На месте происшествия было обнаружено одного пострадавшего, которого пожарные передали медикам для дальнейшей госпитализации. Еще одной пострадавшей госпитализация не понадобилась. Небольшой пожар, вызванный атакой, оперативно ликвидировали.
Что предшествовало
В ночь на 24 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 126 дронов разных типов. Силы ПВО обезвредили 101 цель.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия начала наносить удары по Украине новой модификацией реактивного дрона (или малогабаритной крылатой ракеты) "Герань-5". Она называется "Герань-5 К5-К" и отличается от стандартной версии системой оптической навигации.