Страна-террорист РФ в субботу, 21 ноября, снова нанесла удар по Киеву. В результате атаки, в частности, в Подольском районе возник пожар, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Враг продолжает воевать с гражданскими.

Что известно

"Двое пострадавших в столице. Одного раненого медики госпитализировали. Утром в Киеве в Подольском районе в результате падения обломков загорелся частный жилой дом", – говорится в сообщении.

Позже в ГСЧС Киева уточнили, что в Подольском районе столицы в результате попадания произошел пожар в 2-х частных жилых домах, который оперативно потушили спасатели.

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Кроме того, мэр уточнил, что в Соломенском районе обломки упали на открытой территории, без возгорания.

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Позже в полиции сообщили, что под вражеский удар попали Подольский, Голосеевский и Соломенский районы. Повреждены частные жилые дома. В результате обстрела пострадали двое мужчин, 63 и 67 лет.

Вражеский удар по Киевской области

Как сообщили в пресс-службе Киевской ОВА, утром в субботу, 21 ноября, в Бориспольском районе в результате вражеской атаки ранена 57-летняя женщина. Она получила осколочное ранение плеча – ей оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден частный жилой дом.

Кроме того, ночью в Вышгородском районе повреждены 6 частных жилых домов и 2 автомобиля. На местах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 ноября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов враг задействовал три баллистические ракеты и 148 дронов разных типов. Силы ПВО обезвредили 117 целей.