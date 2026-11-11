Россия снова атаковала Киев: есть пострадавший, зафиксированы повреждения. Все подробности

Страна-террористка Россия в среду, 11 ноября, снова атаковала Киев. В городе зафиксированы повреждения в нескольких районах, есть пострадавший.

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Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и пресс-служба КМВА. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Голосеевском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание на открытой территории. Взрывной волной поврежден легковой автомобиль. Экстренные службы направляются на место", – написал Кличко.

Позже мэр уточнил, что в результате вражеской атаки в Голосеевском районе есть один пострадавший, медики оказали помощь на месте.

Кроме того, по информации Киевской городской военной администрации, в Дарницком районе в результате вражеской атаки поврежден частный дом. По предварительной информации, пострадавших нет.

Что предшествовало

Всю ночь с 10 на 11 ноября российские войска атаковали дронами Житомирскую область. Под вражескими ударами оказались объекты энергетической, транспортной и топливной инфраструктуры сразу в пяти громадах, известно о поврежденных домах, частном предприятии и десятках автомобилей. Пострадали люди, в том числе пятеро полицейских.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал ракету и 163 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 144 цели.