Россия вновь нанесла удар по Киеву: обломки дрона упали на дом, есть пострадавшие. Подробности

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииВ Кремле впервые прокомментировали ситуацию с "новой любовницей Путина" в фигурном катанииВ Украине мужчина изобрел устройство для очистки дымоходов и подал заявку на патент: как работает эта разработка. Фото и видеоВ Украине мужчина изобрел устройство для очистки дымоходов и подал заявку на патент: как работает эта разработка. Фото и видеоИллюстрация — санкции против РоссииЕС нанес России самый мощный санкционный удар: что вошло в 22-й пакет"Четыре евро за грамм": на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. Видео"Четыре евро за грамм": на Волыни начался сезон сбора самой дорогой в мире специи. ВидеоДмитрий СенниченкоДело Сенниченко началось на следующий день после отмены конкурса на ОПЗ, а НАБУ его уже однажды закрывало, – КушнирукПугачева с новой прической появилась на редком фото в полный рост: покойный Соседов заявлял, что она "тяжело больна"Пугачева с новой прической появилась на редком фото в полный рост: покойный Соседов заявлял, что она "тяжело больна""Трамп сделал весь мир гораздо опаснее": Тимоти Снайдер объяснил, чем грозит политика президента США"Трамп сделал весь мир гораздо опаснее": Тимоти Снайдер объяснил, чем грозит политика президента СШАУкраина ударами по НПЗ превратила одно из стратегических преимуществ России в проблему: в WP оценили масштаб потерь КремляУкраина ударами по НПЗ превратила одно из стратегических преимуществ России в проблему: в WP оценили масштаб потерь КремляРоссия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. ФотоРоссия нанесла удар по Харькову: разрушено несколько этажей многоэтажного дома, есть пострадавшие. Фото

Россия вновь нанесла удар по Киеву: обломки дрона упали на дом, есть пострадавшие. Подробности

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 9,3 т.
Россия вновь нанесла удар по Киеву: обломки дрона упали на дом, есть пострадавшие. Подробности
Россия атаковала Киев с помощью дронов

Страна-террористка Россия в понедельник, 12 октября, в очередной раз нанесла удар по Киеву. В частности, в Дарницком районе столицы обломки дрона упали на частный дом.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В центре столицы работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!", – сообщил Кличко.

Впоследствии мэр сообщил, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков БПЛА на частный дом. Экстренные службы направляются на место.

В 12:10 Кличко сообщил, что в Соломенском районе произошло падение обломков БПЛА на открытой территории возле частных домов.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 15,7 т.
В Киеве осколок российского БПЛА попал в прохожего. Видео
icon 15,7 т.
В Киеве осколок российского БПЛА попал в прохожего. Видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 4,7 т.
Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие
icon 4,7 т.
Войска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 16,7 т.
Россия в середине дня нанесла ракетный удар по Киеву, есть попадания и пострадавшие: Зеленский отреагировал на атаку. Фото
icon 16,7 т.
Россия в середине дня нанесла ракетный удар по Киеву, есть попадания и пострадавшие: Зеленский отреагировал на атаку. Фото

В 12:39 мэр сообщил, что в результате атаки вражеских БПЛА в столице есть один пострадавший – медики оказали ему помощь на месте.

В 12:52 в КГВА сообщили, что уже известно о двух пострадавших в результате вражеских ударов по столице.

"Еще одна пострадавшая в результате атаки врага на столицу. Пожилой женщине медики оказали помощь на месте", – уточнил Кличко.

Впоследствии мэр сообщил, что число пострадавших в столице увеличилось до трех человек.

Что предшествовало

Утром 12 октября Россия атаковала Харьков. Вражеский дрон врезался прямо в многоэтажку, зафиксированы значительные разрушения верхних этажей здания; впоследствии стало известно об еще одном ударе уже по другому многоквартирному дому. В результате утренних атак в городе пострадали как минимум 19 человек, среди них – 10-летний мальчик.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 116 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 94 цели

facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться