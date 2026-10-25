Россия снова атаковала Киев дронами: вспыхнул пожар

Утром 25 октября российские оккупанты нанесли новую серию ударов по Киеву. В результате вражеской атаки в столице вспыхнул пожар.

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Последствия вражеского удара зафиксированы на левом берегу. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Новые удары по Киеву

Около 8:40 киевский городской голова сообщил о падении беспилотника в лесополосе на территории Деснянского района. Возгорания в этом случае не зафиксировано.

Однако через некоторое время в Деснянском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории. Пожар оперативно локализовали спасатели.

По состоянию на 10:00 реактивные дроны и баражирующие боеприпасы "Бандероль" продолжали залетать с Брянской области и курсировали в сторону Киева. Мониторинговые каналы также сообщали о запуске новых группы БПЛА с северного направления.

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Напомним, вечером 24 октября путинские войска уничтожили в Харькове последний строительный центр "Эпицентр". Торговый центр в Основянском районе был атакован ракетами.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 октября российские войска нанесли несколько ударов баллистическими ракетами по Киеву. В результате атаки есть погибший, пострадавшие и разрушения в разных районах столицы.

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Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью российского диктатора Владимира Путина остается полный захват Украины, а не только удержание уже оккупированных территорий. По словам главы государства, даже возможные политические изменения в США не устранят угрозу российской агрессии, пока Россией руководит Путин.