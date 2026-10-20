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Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
16,4 т.
Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Фото
Россия нанесла удар с помощью дрона по Киевской области

Во вторник, 20 октября, Россия нанесла очередной удар по Киевской области. В Фастовском районе в результате атаки дрона на автодороге "Киев — Одесса" горят автомобили, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Очередной удар врага по мирным людям, которые просто ехали на работу, по своим делам. В результате атаки вражеского дрона в Фастовском районе на автодороге "Киев – Одесса" горят автомобили", – говорится в сообщении.

Как сообщил глава КОВА, по предварительной информации, есть погибшие и раненые. На месте работают все оперативные службы. Движение транспорта ограничено.

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Россия ударила по трассе ''Киев - Одесса'' на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Фото

Россия атаковала Киевскую область с помощью дрона. Источник: Прокуратура Киевской области

Россия ударила по трассе ''Киев - Одесса'' на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Фото

Россия нанесла удар с помощью дрона по Киевской области. Источник: Прокуратура Киевской области

Впоследствии в прокуратуре Киевской области сообщили, что в результате атаки вражеского беспилотника зафиксировано попадание вблизи автодороги "Киев – Одесса" в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров.

Россия ударила по трассе ''Киев - Одесса'' на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Фото

Россия атаковала Киевскую область с помощью дрона. Источник: Прокуратура Киевской области

"На месте произошел пожар автомобилей. По предварительным данным, три человека погибли, еще четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато досудебное расследование.

Что предшествовало

Ночью 20 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Киевскую область. В результате вражеских ударов погибли три человека, ещё шестеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA,

в ночь на 20 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 165 дронов различных типов и баражирующие боеприпасы "Бандероль". Силы ПВО уничтожили 115 целей.

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