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Россия ударила по птицефабрике в Киевской области: произошел пожар, погибли около тысячи птиц

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Россия ударила по птицефабрике в Киевской области: произошел пожар, погибли около тысячи птиц
Спасатели оперативно потушили пожар. Источник: ГСЧС Украины

В Бориспольском районе Киевской области в четверг, 29 октября, Россия нанесла удар по сельскохозяйственному предприятию. В результате атаки загорелось здание, где находилось около 16 тысяч птиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В результате утренней атаки вражеских дронов в Бориспольском районе возник пожар на сельскохозяйственном предприятии", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Киевской ОВА, пожар оперативно ликвидировали. На месте продолжают работать все оперативные службы.

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Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Киевщины рассказали подробности вражеской атаки. Как выяснилось, российские войска ударили по птицефабрике в Бориспольском районе.

Россия ударила по птицефабрике в Киевской области: произошел пожар, погибли около тысячи птиц

Российские войска ударили по птицефабрике. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Возник пожар в здании, где находилось около 16 тысяч птиц. Пожарные ликвидировали возгорание, 15 тысяч птиц удалось спасти.

Россия ударила по птицефабрике в Киевской области: произошел пожар, погибли около тысячи птиц

К сожалению, часть птиц погибла. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 октября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 112 дронов разных типов. Силы ПВО обезвредили 97 целей

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