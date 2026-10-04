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Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве: есть пострадавшие. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read3 мин
icon 3,6 т.
Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве: есть пострадавшие. Фото и видео
Россия нанесла удар по Северному мосту. Источник: Коллаж OBOZ.UA из фотографий "Громадского"

Утром 4 октября Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве. Повреждено дорожное покрытие.

На место выехали экстренные службы. Попадание подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Россия вновь нанесла удар по Северному мосту

О новом ударе по Северному мосту Кличко сообщил в 10:34.

"Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место", – написал он.

В результате вражеского удара, по словам Кличко, пострадали два человека.

"Одного пострадавшего медики госпитализировали. Второму оказали помощь на месте", – написал он около 13 часов.

Также  мэр уточнил: в результате вражеского удара была повреждена также тепломагистраль.

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"Из-за этого в Деснянском районе временно не будет горячей воды. Ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения", – подчеркнул Кличко.

Буквально через считанные минуты после попадания по Северному мосту в сети начали появляться видео как самого момента удара, так и его последствий. Их публиковали как анонимные Telegram-каналы, так и отдельные политики и журналисты, а за ними – и популярные СМИ.

К моменту, когда Кличко подтвердил прилет, эти кадры уже широко распространились в сети – несмотря на постоянные предупреждения о том, что подобные видео могут помочь врагу провести доразведку и скорректировать дальнейшие атаки.

На видео видно, как вражеское средство поражения врезается в дорожное покрытие моста, по которому едут многочисленные автомобили.

Некоторые водители засняли на видео пробоину в асфальте и охваченные огнем обломки, покрывшие дорогу.

Впоследствии появились фотографии с дырой в асфальте на месте попадания.

Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве: есть пострадавшие. Фото и видео

Повреждения на Северном мосту после российского удара. Источник: "Громадське"

Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве: есть пострадавшие. Фото и видео

Повреждения на Северном мосту после российского удара. Источник: "Громадське"

Андрей Коваленко, который до недавнего времени возглавлял Центр противодействия дезинформации при СНБО, уверен: разрушить мосты, соединяющие левый и правый берега Киева, врагу не под силу. Однако Россия вполне может усложнить жизнь киевлянам.

"Россия продолжает наносить удары по мостам в Киеве с целью заблокировать движение по ним. Разрушить мосты они не могут, но повредить их и создать проблемы очень хотят", – написал он.

Другие последствия атаки

После полудня Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки БПЛА упали на припаркованный автомобиль, а также на открытую территорию одной из школ.

Как сообщал OBOZ.UA, первый удар по Северному мосту враг нанес накануне, 3 октября. Тогда были пострадавшие.

В течение двух дней до этого россияне атаковали Южный мост: по нему нанесли четыре удара. Сейчас движение по этому мосту перекрыто.

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