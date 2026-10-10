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Россия в середине дня нанесла ракетный удар по Киеву: зафиксировано попадание в здание ресторана, есть пострадавшие

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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icon 5,5 т.
Россия в середине дня нанесла ракетный удар по Киеву: зафиксировано попадание в здание ресторана, есть пострадавшие
В столице действовали силы ПВО

В субботу, 10 октября, страна-террористка нанесла очередной удар по Киеву. В результате вражеской атаки в Оболонском районе, по предварительным данным, был зафиксирован удар по зданию ресторана.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома", – говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 10 октября, в 12:48 Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе зафиксировано падение, по предварительным данным, обломков БПЛА на 25-этажный жилой дом. Кроме того, в этом же районе обломки попали в 8-этажное офисное здание.

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В 13:22 мэр сообщил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды.

В 14:46 Кличко сообщил, что в здании ресторана на Оболони, куда попал снаряд, тушат пожар. Спасатели обнаружили 4 пострадавших. Один из них — в тяжёлом состоянии. Медики оказывают помощь.

Что предшествовало

На севере Ровенской области в результате вражеского обстрела пострадала многодетная семья, дом которой был поврежден. Ранения получили семеро гражданских лиц (трое взрослых и четверо несовершеннолетних).

Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла удар по Запорожью. В результате прямого попадания разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме, есть погибшие и пострадавшие.

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