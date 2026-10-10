Россия в середине дня нанесла ракетный удар по Киеву: зафиксировано попадание в здание ресторана, есть пострадавшие

В субботу, 10 октября, страна-террористка нанесла очередной удар по Киеву. В результате вражеской атаки в Оболонском районе, по предварительным данным, был зафиксирован удар по зданию ресторана.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание ресторана. По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома", – говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 10 октября, в 12:48 Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе зафиксировано падение, по предварительным данным, обломков БПЛА на 25-этажный жилой дом. Кроме того, в этом же районе обломки попали в 8-этажное офисное здание.

В 13:22 мэр сообщил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды.

В 14:46 Кличко сообщил, что в здании ресторана на Оболони, куда попал снаряд, тушат пожар. Спасатели обнаружили 4 пострадавших. Один из них — в тяжёлом состоянии. Медики оказывают помощь.

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Что предшествовало

На севере Ровенской области в результате вражеского обстрела пострадала многодетная семья, дом которой был поврежден. Ранения получили семеро гражданских лиц (трое взрослых и четверо несовершеннолетних).

Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла удар по Запорожью. В результате прямого попадания разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме, есть погибшие и пострадавшие.

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