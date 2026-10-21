После переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: двое пострадавших, повреждены дома, СТО и АЗС

Вечером в среду, 21 октября, российские войска нанесли новые удары по Киеву. Столица подверглась удару вражеских баллистических ракет, есть пострадавшие и разрушения.

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О движении целей сообщали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. В Киеве прогремело не менее шести взрывов, все ракеты были запущены из Брянска.

Мониторы отметили, что проблем с предупреждением о пусках ракет сейчас уже нет.

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики", – написал мэр Виталий Кличко.

Последствия атаки

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Днепровском районе вследствие вражеского удара повреждены частные жилые дома. Под завалами могут быть люди.

На другой локации повреждена АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие. Кличко сообщил, что также произошло попадание в здание СТО.

По состоянию на 22:57 известно о двух пострадавших в Киеве, им оказывается медицинская помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала суток 21 октября Россия вновь наносила удары по Киеву. Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах столицы.

Известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры, падении БпЛА на припаркованные автомобили и попадании в многоэтажку. По меньшей мере двое человек погибли, еще один пострадал.