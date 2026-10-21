После переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: двое пострадавших, повреждены дома, СТО и АЗС

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Руслан КравченкоКвартира, оформленная за день до "Карфагена", и 1 млн грн зарплаті: Кравченко подал новую декларацию из Вены"Мне надоело": Клинтон раскритиковал Трампа за "заигрывания" с Путиным. Видео"Мне надоело": Клинтон раскритиковал Трампа за "заигрывания" с Путиным. ВидеоОперационная, которая определяет будущее: как в Николаеве создают возможность спасать пациентов со сложными травмамиОперационная, которая определяет будущее: как в Николаеве создают возможность спасать пациентов со сложными травмами"Мирные обсуждения прошли конструктивно": Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровне"Мирные обсуждения прошли конструктивно": Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровнеВ Украине выставили на продажу активы сразу 6 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названийОтключение света в Украине. ИллюстрацияОтключение света 22 октября: украинцам предоставили графики на завтра"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле Доброполья"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле ДобропольяГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовКакая рыба самая полезная для сердца: кардиологи назвали лучшие вариантыКакая рыба самая полезная для сердца: кардиологи назвали лучшие варианты

После переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: двое пострадавших, повреждены дома, СТО и АЗС

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
23,4 т.
После переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: двое пострадавших, повреждены дома, СТО и АЗС
Россия снова ударила по Киеву баллистикой

Вечером в среду, 21 октября, российские войска нанесли новые удары по Киеву. Столица подверглась удару вражеских баллистических ракет, есть пострадавшие и разрушения.

О движении целей сообщали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. В Киеве прогремело не менее шести взрывов, все ракеты были запущены из Брянска.

Мониторы отметили, что проблем с предупреждением о пусках ракет сейчас уже нет.

"Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики", – написал мэр Виталий Кличко.

Последствия атаки

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в Днепровском районе вследствие вражеского удара повреждены частные жилые дома. Под завалами могут быть люди.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
18,8 т.
Россия атаковала Киев: есть попадание в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человека. Фото и видео
18,8 т.
Россия атаковала Киев: есть попадание в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человека. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,2 т.
Погибли три человека, есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео
3,2 т.
Погибли три человека, есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,4 т.
Разбитые стены и окна: последствия попадания дрона в многоэтажный дом в Святошинском районе Киева. Фото и видео
1,4 т.
Разбитые стены и окна: последствия попадания дрона в многоэтажный дом в Святошинском районе Киева. Фото и видео

На другой локации повреждена АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие. Кличко сообщил, что также произошло попадание в здание СТО.

По состоянию на 22:57 известно о двух пострадавших в Киеве, им оказывается медицинская помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала суток 21 октября Россия вновь наносила удары по Киеву. Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах столицы.

Известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры, падении БпЛА на припаркованные автомобили и попадании в многоэтажку. По меньшей мере двое человек погибли, еще один пострадал.

facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники