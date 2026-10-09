Россия атаковала склады в Киевской области: возник пожар, есть пострадавшие, одного человека ищут. Фото и видео

В Бучанском районе Киевской области в результате российского нападения произошел пожар в складских помещениях. К сожалению, пострадали три человека, а ещё одну женщину разыскивают.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Киевская область: в Бучанском районе враг атаковал складские помещения. В результате вражеской атаки пострадали три человека. Одного госпитализировали в больницу, ещё двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в настоящее время спасатели ищут еще одну женщину — по предварительным данным, она может находиться под завалами, связь с ней отсутствует.

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На месте также работали психологи ГСЧС, которые оказывали необходимую психологическую помощь родственникам пострадавших и работникам предприятия. Пожар, возникший в результате атаки, был локализован. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Что предшествовало

Страна-террористка Россия в течение 8 октября, как и в предыдущие дни, продолжала наносить удары по Киевской области. В области работают силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадали мирные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 октября российские войска вновь атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 136 беспилотников – силы ПВО сбили 114 целей.