Россия атаковала Киев: есть попадание в Южный мост и многоэтажку

Ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажку, а в Голосеевском – повреждения нежилого здания и автомобилей.

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Также враг вновь нанес удар по Южному мосту. О последствиях ударов рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно

В 04:59 мэр сообщил о последствиях российского удара в Голосеевском районе.

"В Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию. Повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Пожара и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Спустя считанные минуты Кличко также сообщил, что враг продолжает атаковать Южный мост.

"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", – написал он.

Около 06:30 стало известно, что враг атаковал также Дарницкий район.

"В Дарницком районе произошло попадание в верхние этажи жилого многоэтажного дома. Имеется возгорание. Экстренные службы направляются на место", – сообщил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 1 октября, Россия дважды за день атаковала дронами Южный мост в Киеве.

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В результате вражеских ударов были повреждены опора,отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.

По состоянию на 22:20 четверга движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.

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