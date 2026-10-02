Россия атаковала Киев: есть попадание в Южный мост и многоэтажку
Ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажку, а в Голосеевском – повреждения нежилого здания и автомобилей.
Также враг вновь нанес удар по Южному мосту. О последствиях ударов рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно
В 04:59 мэр сообщил о последствиях российского удара в Голосеевском районе.
"В Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию. Повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Пожара и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Спустя считанные минуты Кличко также сообщил, что враг продолжает атаковать Южный мост.
"Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место", – написал он.
Около 06:30 стало известно, что враг атаковал также Дарницкий район.
"В Дарницком районе произошло попадание в верхние этажи жилого многоэтажного дома. Имеется возгорание. Экстренные службы направляются на место", – сообщил Кличко.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 1 октября, Россия дважды за день атаковала дронами Южный мост в Киеве.
В результате вражеских ударов были повреждены опора,отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.
По состоянию на 22:20 четверга движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.
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