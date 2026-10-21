Россия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, возникли пожары

С начала суток 21 октября Россия вновь наносила удары по Киеву. Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах столицы.

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Известно о повреждении объекта транспортной инфраструктуры, падении БПЛА на припаркованные автомобили и попадании в многоэтажный дом. О последствиях вражеских ударов сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Святошинский район

Около 7 часов утра мэр сообщил об ударе войск РФ по Святошинскому району столицы . Там захватчики поразили многоэтажный дом.

"В Святошинском районе произошло попадание в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. Имеется возгорание. Экстренные службы направляются на место", – написал он в 06:56.

Местные Telegram-каналы публиковали фото, на котором видно пожар как минимум в одной из квартир.

Соломенский район

Соломенский район Киева подвергался вражеским атакам с начала суток.

Так, еще в 00:19 Кличко писал, что в этом районе произошло попадание в объект транспортной инфраструктуры. Тамвспыхнул пожар.

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А уже утром в районе российский БПЛА упал на открытой территории.

"Предварительно – без возгорания", – сообщил мэр в 06:25.

Деснянский район

Утром в Деснянском районе вражеский дрон упал на припаркованные автомобили. Наместо выехали экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 20 октября, Россия нанесла удар по трассе "Киев – Одесса" в Киевской области. В результате вражеской атаки горели автомобили, погибли и пострадали люди

Главные истории дня

А 18 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Оккупанты, в частности, нанесли удар по медицинскому центру и учебному заведению. Сообщалось о погибшем и пострадавших.

Украинскую столицу РФ атакует практически каждый день. Однако, как показал опрос, расчет Москвы не оправдался, и Путину не удалось сломить дух украинцев массированными атаками на столицу.