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Россия атаковала Киев в день рождения Путина: есть жертвы

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 1,5 т.
Россия атаковала Киев в день рождения Путина: есть жертвы
Спасатель на месте вражеского удара в Киеве. Архивное фото. Источник: ГСЧС Киева

Ночью Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах столицы.

В Подольском районе повреждены складские помещения, в Оболонском и Шевченковском районах были попадания по нежилой застройке, а в Дарницком районе вспыхнул пожар в гаражном кооперативе, погибли два человека. Об этом сообщили Киевская городская военная администрация и мэр Киева Виталий Кличко.

Последствия баллистического удара войск РФ по Киеву

Воздушную тревогу красного уровня из-за российских баллистических ракет в Киеве объявили около 03:10 ночи. Так оккупанты решили поздравить с днем рождения российского диктатора Владимира Путина, которому 7 октября исполняется 74 года.

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Вскоре в столице раздались взрывы.

Менее чем через час после начала тревоги начала появляться информация о последствиях вражеских ударов.

В Оболонском районе зафиксировано попадание на территорию нежилой застройки.

В Подольском районе враг нанес удар по складским помещениям.

Попадания в нежилую застройку фиксировались и в Шевченковском районе.

В Дарницком районе обломки упали и горели на открытой территории, последствия зафиксированы на территории гаражного кооператива.

После 6 часов утра в КМВА сообщили о двух погибших в Дарницком районе столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Россия подняла в воздух Ту-95МС и запустила по Украине дроны, баллистические ракеты и "Калибры".

Помимо Киева, пострадал и город Днепр: там местные власти сообщили об ударе по промышленному предприятию.

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