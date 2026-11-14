Россия атаковала Киев и область: есть повреждения. Подробности

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Каждый пятый студент переходит на русский язык в ответ: в каком регионе ситуация хуже всегоКаждый пятый студент переходит на русский язык в ответ: в каком регионе ситуация хуже всегоКакие решения относительно пенсий разработали в правительствеНовые ограничения пенсий: какое решение подготовили в правительстве и почему это не сработаетСилы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – ГенштабСилы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – Генштаб"Как долго смогла бы Европа?" Экс-офицер Бундесвера отметил выносливость украинской армии"Как долго смогла бы Европа?" Экс-офицер Бундесвера отметил выносливость украинской армииГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийОтражение воздушной атаки РФОккупанты атаковали Украину почти сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов удалось сбитьГороскоп на выходные 14-15 ноября: какие знаки ждут романтические встречиГороскоп на выходные 14-15 ноября: какие знаки ждут романтические встречиВодительское удостоверение в Украине. ИллюстрацияВо Львовской области полицейский оштрафовал водителя, потому что увидел "D" в техпаспорте: история получила интересное продолжениеУиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РоссиейУиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РоссиейРоссия требует возвращения НАТО к границам 1997 года: в ISW рассказали о "ловушке Кремля" на мирных переговорахРоссия требует возвращения НАТО к границам 1997 года: в ISW рассказали о "ловушке Кремля" на мирных переговорах
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Россия атаковала Киев и область: есть повреждения. Подробности

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
2,1 т.
Россия атаковала Киев и область: есть повреждения. Подробности
Враг атаковал столичный регион

В субботу, 14 ноября, страна-агрессор РФ атаковала Киев и область. Работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, возник пожар.

Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и пресс-служба Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

"В Голосеевском районе падение обломков на открытой территории в двух локациях.Предварительно, без пострадавших", – написал Кличко.

Со своей стороны в Киевской ОВА сообщили, что в результате утренней атаки БпЛА в Вышгородском районе повреждены складские помещения, возник пожар. На месте работают подразделения ГСЧС. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
10,5 т.
Дрон попал прямо в палату: последствия удара РФ по больнице в центре Киева. Фото и видео
10,5 т.
Дрон попал прямо в палату: последствия удара РФ по больнице в центре Киева. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,7 т.
Готовил удар по ВСУ и гражданским объектам Киева: СБУ с поличным задержала агента РФ. Фото
1,7 т.
Готовил удар по ВСУ и гражданским объектам Киева: СБУ с поличным задержала агента РФ. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,6 т.
В Киеве "мага" Орищенко подозревают в мошенничестве: за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото
1,6 т.
В Киеве "мага" Орищенко подозревают в мошенничестве: за деньги предлагал женщине провести обряды для исцеления ребенка. Фото

Что предшествовало

В результате ночного удара войск РФ по Киеву в ночь с 12 на 13 ноября в столице зафиксированы разрушения. В Шевченковском районе под удар попала больница, там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие, десятки людей были эвакуированы. 

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 96 БпЛА разных типов, более 60 из них были реактивными. Силы ПВО обезвредили 81 цель.

Похожие темы
Обстрелы КиеваРоссийские обстрелыНовости Киева и Киевской областиКиевБПЛА
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!