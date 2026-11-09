Россия атаковала Киев дронами, возник пожар. Все подробности

Страна-террорист Россия в понедельник, 9 ноября, нанесла очередной удар по Киеву. В Соломенском районе в результате вражеской атаки возник пожар на территории парковки.

Видео дня

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Горожан призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Соломенском районе пожар на территории парковки. Экстренные службы направляются на место", – говорится в сообщении.

Позже информацию о последствиях вражеской атаки подтвердили в КМВА. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Что предшествовало

В ночь на 9 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал более 300 БпЛА разных типов, а также "Бандероли". Силы ПВО обезвредили 276 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист ежедневно обстреливает украинские города различными видами вооружения. В воскресенье, 8 ноября, вечером, военные РФ дронами атаковали Кременчуг в Полтавской области. Известно о семерых пострадавших, в частности тяжелые травмы получил 16-летний парень.