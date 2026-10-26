Россия атаковала Киев баллистикой: попадание возле студенческого общежития, есть жертвы и раненые. Фото и видео

Вечером в понедельник, 26 октября, российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами, прозвучала серия взрывов. Известно о попадании возле станции метро и общежития, погибшем и пострадавших.

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О движении вражеских ракет сообщали в Воздушных силах ВСУ. Противник запускал баллистику по столице из Брянска.

Предварительно, были применены ЗРК С-400, пишут мониторинговые каналы.

Последствия обстрела

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Деснянском районе, предварительно, есть попадание возле одной из станций метро. Загорелся автомобиль.

"Под обстрел попала бригада медиков скорой, которые направлялись на вызов. Предварительно, есть пострадавшие", – добавил он.

Позже стало известно, что среди пострадавших медиков скорой помощи, прибывших на вызов, – парамедик и экстренный медицинский техник. Предварительно, ранения некритичные, медики продолжили работать. Также повреждения получила машина скорой помощи.

Также есть информация, что вследствие удара пострадал Государственный торгово-экономический университет. По данным КГВА, в Деснянском районе зафиксированы повреждения общежития учебного заведения.

"В Деснянском районе попадание рядом с общежитием одного из университетов. В здании общежития выбило окна. Пожара нет. Сейчас есть подтвержденная информация об одной пострадавшей. 20-летнюю девушку госпитализировали", – написал Кличко.

В Деснянском районе в результате вражеского удара пострадало здание школы, сообщили в КГВА.

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В этом районе также произошло попадание рядом с жилым домом. В нем, предварительно, могут быть заблокированы люди.

В Днепровском районе повреждено одно из медицинских учреждений. Взрывной волной выбило окна в реанимационном отделении, пострадавших нет.

В другом медучреждении в этом районе тоже выбило окна в двух отделениях. Пациенты и медперсонал не пострадали.

Главные истории дня

В этом же районе произошло попадание в здание на территории нежилой застройки. Предварительно, возле одного из супермаркетов поблизости есть погибший.

По состоянию на 23:24 в Киеве известно о 10 пострадавших. Медики госпитализировали девятерых раненых, большинство из них – студенты из общежития одного из университетов. Один человек погиб.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что российская баллистика ударила в Киеве по территории одного из университетов и рядом с ним – фактически по кампусу, по парку "Киото", по территории рядом со станцией метро, жилыми домами.

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"Сейчас еще пока неизвестно точно, сколько людей пострадали. Но, к сожалению, есть жертвы. Есть раненые. Продолжаются спасательные работы. Много повреждений, есть информация и о том, что люди могут быть под завалами", – отметил гарант.

Он подчеркнул, что в таких условиях, когда угроза со стороны РФ постоянна, искусственные задержки ПВО для Украины помогают террору. Важно, чтобы политические договоренности оперативно реализовывались на уровне команд. Важно, чтобы партнеры понимали, что Украине нужны надлежащие инструменты для уничтожения пусковых российской баллистикию.

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"Это было бы самым эффективным спасением жизней. Важно, чтобы мир видел: Россия не демонстрирует ничего, кроме желания убивать и продолжать войну. Украина не должна оставаться с этим один на один, и исключительно Россия виновата в том, что война до сих пор продолжается и люди до сих пор гибнут. Пожалуйста, берегите себя. Всем партнерам следует быть с Украиной, на стороне защиты жизни", – написал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 октября российские оккупанты нанесли новую серию ударов по Киеву. Вследствие вражеской атаки в столице вспыхнул пожар. Последствия вражеского удара зафиксированы на левом берегу.