Россия атаковала Киев баллистикой: первые подробности

Вечером 29 октября в столице прогремели взрывы из-за ракетной атаки РФ. Городской голова Виталий Кличко подтвердил, что Киев находится под ударом баллистических ракет, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

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Об атаке Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. "Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!" – написал мэр.

По данным мониторинговых каналов, российские войска могли применить около восьми ракет типов "Циркон" и "Оникс-М". Эта информация требует официального подтверждения.

Мониторинговые каналы также предполагали, что во время атаки под ударом мог находиться Дарницкий мост в Киеве. Информации о последствиях обстрела в предоставленных сообщениях нет.

По состоянию на 22:54, Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе зафиксировано попадание в складские здания. Есть пожар. Тем временем экстренные службы направляются на место.