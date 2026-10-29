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Россия атаковала Киев баллистикой: первые подробности

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
4,7 т.
Россия атаковала Киев баллистикой: первые подробности
Российские войска могли применить ракеты типа "Циркон" и "Оникс-М". Источник: https://free3d.com

Вечером 29 октября в столице прогремели взрывы из-за ракетной атаки РФ. Городской голова Виталий Кличко подтвердил, что Киев находится под ударом баллистических ракет, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Об атаке Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. "Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!" – написал мэр.

По данным мониторинговых каналов, российские войска могли применить около восьми ракет типов "Циркон" и "Оникс-М". Эта информация требует официального подтверждения.

Мониторинговые каналы также предполагали, что во время атаки под ударом мог находиться Дарницкий мост в Киеве. Информации о последствиях обстрела в предоставленных сообщениях нет.

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Россия атаковала Киев баллистикой: первые подробности

В Дарницком районе зафиксировано попадание в складские здания. Источник: Виталий Кличко

По состоянию на 22:54, Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе зафиксировано попадание в складские здания. Есть пожар. Тем временем экстренные службы направляются на место.

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