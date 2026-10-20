Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Киеве, сообщается о частичном отключении света: все подробности

В Шевченковском районе столицы вечером 20 октября зафиксировали попадание в энергообъект. Из-за проблем с напряжением частично останавливалось метро, а в отдельных районах отключилось электричество.

Видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании. "В Шевченковском районе произошло попадание в один из энергообъектов. Экстренные службы направляются на место", — написал он.

По информации Telegram-канала "єСвітло Київ", в столице частично пропало электроснабжение. Предположительно, причиной стала атака на энергообъект. Ранее из-за проблем с напряжением частично останавливалось метро.

Движение электротранспорта

Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение электротранспорта на нескольких улицах Киева и возле станций метро. Об этом сообщает Telegram-канал "єКиївпастранс".

Ограничения касаются ул. Дегтяревской, ул. Данила Щербаковского, бульвара Тараса Шевченко, ул. Якуба Коласа, Севастопольской площади, площади Валерия Марченко, а также станций метро "Лукьяновская" и "Шулявская".

О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка РФ в ночь с 18 на 19 октября нанесла очередной удар по Киеву. В Деснянском районе повреждены станция метро "Черниговская" и офисное здание.