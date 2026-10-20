Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Киеве, сообщается о частичном отключении света: все подробности

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчеты"Ведётся работа": в Кремле сделали заявление об Олешках и мирных переговорах с Украиной"Ведётся работа": в Кремле сделали заявление об Олешках и мирных переговорах с УкраинойКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаЗеленский прибыл в Норвегию и провел встречи со Стуббом, Виткоффом и Хоконом VIII. ВидеоЗеленский прибыл в Норвегию и провел встречи со Стуббом, Виткоффом и Хоконом VIII. Видеокраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: чего ожидать от АЗСИллюстрация - евроВ ЕС согласились закрыть "дыру" в бюджете Украины: откуда хотят взять 70 млрд евро"Мы недовольны": в России вскипели из-за ситуации с "новой любовницей Путина" в мировом фигурном катании"Мы недовольны": в России вскипели из-за ситуации с "новой любовницей Путина" в мировом фигурном катанииИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриВ Киеве обломки дронов упали на здания медучреждений в нескольких районах: есть повреждения и пострадавшие. ВидеоВ Киеве обломки дронов упали на здания медучреждений в нескольких районах: есть повреждения и пострадавшие. ВидеоГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионов

Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Киеве, сообщается о частичном отключении света: все подробности

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
2,3 т.
Отключение света в Украине. Иллюстрация
Отключение света в Украине. Иллюстрация. Источник: КГВА/Facebook

В Шевченковском районе столицы вечером 20 октября зафиксировали попадание в энергообъект. Из-за проблем с напряжением частично останавливалось метро, а в отдельных районах отключилось электричество.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании. "В Шевченковском районе произошло попадание в один из энергообъектов. Экстренные службы направляются на место", — написал он.

По информации Telegram-канала "єСвітло Київ", в столице частично пропало электроснабжение. Предположительно, причиной стала атака на энергообъект. Ранее из-за проблем с напряжением частично останавливалось метро.

Движение электротранспорта

Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановили движение электротранспорта на нескольких улицах Киева и возле станций метро. Об этом сообщает Telegram-канал "єКиївпастранс".

Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
4,8 т.
На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео
4,8 т.
На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,8 т.
Намеревались обстрелять гранатометами здания ТЦК в центре Киева: задержаны рецидивисты. Фото и видео
3,8 т.
Намеревались обстрелять гранатометами здания ТЦК в центре Киева: задержаны рецидивисты. Фото и видео
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
11,7 т.
Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. Фото
11,7 т.
Без матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Ирпеню. Фото

Ограничения касаются ул. Дегтяревской, ул. Данила Щербаковского, бульвара Тараса Шевченко, ул. Якуба Коласа, Севастопольской площади, площади Валерия Марченко, а также станций метро "Лукьяновская" и "Шулявская".

Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Киеве, сообщается о частичном отключении света: все подробности

В Киеве не работает метро и общественный транспорт. Источник: t.me/kyivpasstrans

О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка РФ в ночь с 18 на 19 октября нанесла очередной удар по Киеву. В Деснянском районе повреждены станция метро "Черниговская" и офисное здание.

Похожие темы
Отключение электричества в УкраинеРоссийские обстрелыОбстрелы КиеваЭнергетикаэлектроэнергия"Укрэнерго"Виталий КличкоВиталий Кличко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники