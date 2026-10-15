Пострадали мирные жители, есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Это моя ответственность": Зеленский ответил, собирается ли он уходить в отставку"Это моя ответственность": Зеленский ответил, собирается ли он уходить в отставку"Политика на все четыре стороны света": Фицо анонсировал переговоры с РФ и визит в Украину в ноябре"Политика на все четыре стороны света": Фицо анонсировал переговоры с РФ и визит в Украину в ноябреДональд ТрампРазведданные, Starlink и российский дизель: чем Трамп пытается сломить Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки. Интервью с БезсмертнымВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1880 оккупантов и сбили 4 крылатые ракеты: данные ГенштабаКого мобилизуют с 1 ноября, а кто может получить отсрочку: список категорийКого мобилизуют с 1 ноября, а кто может получить отсрочку: список категорийЗаморозки, дождь с мокрым снегом и +22: в Гидрометцентре предупредили о нестабильной погоде на ближайшую неделюЗаморозки, дождь с мокрым снегом и +22: в Гидрометцентре предупредили о нестабильной погоде на ближайшую неделюСколько стоят квартиры в Украине, Польше и ПортугалииСтоимость квартир в 6 раз выше, чем в Украине: за сколько можно купить жилье в ЕСОтражение воздушной атаки РФОккупанты запустили по Украине крылатые ракеты и около 600 дронов, силы ПВО сбили 536 целей: последствия в областях. ФотоЭмоции будут накалены до предела: Стрельцов ждут большие проблемы в финансах, а Рыбам нужно заняться здоровьем – гороскоп на 15 октябряЭмоции будут накалены до предела: Стрельцов ждут большие проблемы в финансах, а Рыбам нужно заняться здоровьем – гороскоп на 15 октябряРоссия ударила по Днепропетровщине: разрушен частный дом, есть погибшиеРоссия ударила по Днепропетровщине: разрушен частный дом, есть погибшие

Пострадали мирные жители, есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 2,1 т.
Пострадали мирные жители, есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото
Последствия очередной террористической атаки

Россия, страна-террористка, в течение 14 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, имеются повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Последствия вражеской атаки на Киевскую область: четверо человек получили травмы. За сутки повреждены 16 частных домов, хозяйственное помещение, забор, легковой автомобиль, складское здание. Еще один частный дом и грузовой автомобиль уничтожены", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, наибольшие последствия вражеской атаки зафиксированы в Бучанском, Фастовском, Бориспольском и Обуховском районах.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 3,5 т.
Горели квартиры с первого по восьмой этаж: последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Фото и видео
icon 3,5 т.
Горели квартиры с первого по восьмой этаж: последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,0 т.
Есть пострадавшие, повреждены более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину
icon 1,0 т.
Есть пострадавшие, повреждены более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 5,2 т.
Горели восемь этажей, есть погибшие и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео
icon 5,2 т.
Горели восемь этажей, есть погибшие и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео
Пострадали мирные жители, есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Последствия очередной террористической атаки. Источник: Полиция Киевской области

Пострадали мирные жители, есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Последствия очередного террористического акта. Источник: Полиция Киевской области

В Бучанском пострадали три частных дома, транспортное средство и складское помещение. Полностью уничтожены домовладение и грузовой автомобиль. Пострадала 84-летняя местная жительница.

Пострадали мирные жители, есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Последствия очередной террористической атаки. Источник: Полиция Киевской области

Пострадали мирные жители, есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Последствия очередного террористического акта. Источник: Полиция Киевской области

Пострадали мирные жители, есть повреждения: в полиции рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Последствия очередного террористического акта. Источник: Полиция Киевской области

В Фастовском районе повреждены восемь частных домов, один мужчина получил ранение. В Борисполе повреждения получили два домовладения. В Обуховском районе повреждены два дома, два человека получили травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 14 октября, страна-агрессор Россия продолжила атаковать Украину реактивными дронами, а также запустила большое количество обычных "Шахедов". В воздушном пространстве одновременно фиксировалось более 100 вражеских БПЛА.

Похожие темы
Российские обстрелыОбстрелы КиеваРоссия - страна-агрессор
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться