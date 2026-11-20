Страна-террорист РФ в ночь на 20 ноября нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, есть повреждения.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"В результате массированной комбинированной атаки врага на Киевщине есть пострадавшие – травмированы два человека в Бучанском районе", – говорится в сообщении.

Как отметил глава КОВА, мужчину и женщину с ранениями и острой реакцией на стресс госпитализировали в больницу, угрозы их жизни нет. Там же поврежден частный жилой дом.

В Броварском районе в результате вражеской атаки повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль. На всех локациях работают оперативные службы, продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.

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Что предшествовало

Российские оккупанты в ночь на 20 ноября атаковали Киев баллистическими ракетами. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности и сообщали о движении ракет в направлении столицы. Приоритетными целями для врага стали столичные мосты через Днепр, а также критическая инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 ноября Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Государство-агрессор подняло в воздух стратегическую авиацию и запустило ракеты разных типов, также на украинские города летели ударные дроны. О взрывах сообщали из разных уголков страны.