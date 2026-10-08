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Пострадали мирные жители, имеются повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
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Пострадали мирные жители, имеются повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область
В области действовали силы ПВО. Источник: МВД

Страна-террорист РФ в течение 7 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, имеются повреждения, пострадали мирные жители.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"За последние сутки в результате вражеской атаки в Киевской области пострадали три человека. Все пострадавшие госпитализированы", — говорится в сообщении.

По словам главы КОВА, в Бучанском районе ранены два человека. Повреждены 10 объектов: три складских помещения, объект инфраструктуры и четыре транспортных средства — три легковых автомобиля и трактор.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью 7 октября страна-агрессор Россия нанесла баллистический удар по Киеву. Последствия вражеской атаки зафиксированы в нескольких районах столицы, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

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