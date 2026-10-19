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Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 384
Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео
В результате атаки РФ была повреждена станция метро "Черниговская" в Киеве

Страна-террористка РФ в ночь с 18 на 19 октября нанесла очередной удар по Киеву. В Деснянском районе повреждена станция метро "Черниговская", а в Днепровском — офисное здание.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На местах продолжают работать все службы.

Что известно

Так, в ночь на 19 октября Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В Днепровском районе ракета существенно повредила станцию метро "Черниговская", а из-за попадания обломков произошел разрыв ходового и контактного рельсов метро.

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

В результате атаки РФ повреждена станция метро "Черниговская" в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

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Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

В результате атаки РФ повреждена станция метро "Черниговская" в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

В результате атаки РФ повреждена станция метро "Черниговская" в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

В результате атаки РФ повреждена станция метро "Черниговская" в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Несмотря на нападение, продавцы цветов вышли на работу. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

В результате атаки РФ повреждена станция метро "Черниговская" в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

В здании станции были выбиты все окна, частично разрушена часть платформы, а также ограждение с силовыми кабелями. В настоящее время сотрудники метрополитена проводят ремонтные работы, чтобы возобновить движение поездов на этом участке.

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Несмотря на нападение, продавцы цветов вышли на работу. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Несмотря на нападение, продавцы цветов вышли на работу. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

В результате атаки РФ повреждена станция метро "Черниговская" в Киеве. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Несмотря на нападение, продавцы цветов вышли на работу. Источник: Андрей Жигайло

Кроме того, в Днепровском районе в результате попадания еще одной ракеты образовалась большая воронка, а взрывная волна повредила расположенное рядом офисное здание. Российский боеприпас упал прямо перед центральным входом – взрывная волна выбила здесь все окна.

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Поврежденное офисное здание в Днепровском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Поврежденное офисное здание в Днепровском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Поврежденное офисное здание в Днепровском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Поврежденное офисное здание в Днепровском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Поврежденное офисное здание в Днепровском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Обломки российской ракеты. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Воронка на месте попадания ракеты. Источник: Андрей Жигайло

Повреждена станции метро и глубокая воронка возле офисного здания: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео

Источник: Андрей Жигайло

Что предшествовало

В воскресенье вечером, 18 октября, Россия начала атаку на Киев с использованием различных видов вооружения, в том числе баллистического. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка РФ в течение 18–19 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, среди пострадавших есть дети, трое человек пропали без вести.

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