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Повреждены более 30 объектов, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,8 т.
Повреждены более 30 объектов, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото
В области действовали силы ПВО. Источник: МВД

Страна-террористка РФ в течение 15 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, пострадали мирные жители, имеются повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг не прекращает атаковать Киевскую область. Под ударом – гражданские объекты и жилые дома. За последние сутки в результате вражеских атак пострадали два человека. Повреждены 33 объекта, среди них – 25 частных домовладений", – говорится в сообщении.

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Повреждены более 30 объектов, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Последствия очередной вражеской атаки. Источник: Полиция Киевской области

Повреждены более 30 объектов, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Последствия очередной вражеской атаки. Источник: Полиция Киевской области

В Бучанском районе повреждены 5 частных домовладений, складские помещения и легковой автомобиль. Один человек получил травмы. В Вышгородском районе повреждены два частных домовладения. Один человек получил травмы.

Повреждены более 30 объектов, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Последствия очередной вражеской атаки. Источник: Полиция Киевской области

Повреждены более 30 объектов, есть пострадавшие: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Последствия очередной вражеской атаки. Источник: Полиция Киевской области

Фастовский район – повреждены 18 частных домовладений и три легковых автомобиля. В Обуховском районе поврежден объект инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 октября российские войска вновь атаковали Киев. Под удар попал частный сектор в Шевченковском районе – там горели дом и нежилое здание.

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