Повреждено более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояВСУ умеют наступать, но сейчас нам нужно быть осторожными. Интервью с СиморозомВСУ умеют наступать, но сейчас нам нужно быть осторожными. Интервью с СиморозомСтавка на Ярмоленко. Украина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийСтавка на Ярмоленко. Украина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриБросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУБросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирмНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирм, после чего переписывали их на узбеков: все деталиИллюстрация - женщина за рулем автоУкраинцы массово покупают автомобили "за 1 гривну": какая схема крадет у бюджета миллиардыРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютИллюстрация - городская архитектураНа западе Украины начался ажиотаж с квартирами: спрос взлетел в 5 раз, а недвижимости все меньше

Повреждено более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 3,5 т.
Повреждено более 20 объектов: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область
В области действовали силы ПВО

Страна-террорист РФ в течение 1 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, было повреждено более 20 объектов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг продолжает атаковать Киевскую область, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. За последние сутки повреждены 23 гражданских объекта в 5 районах области. Среди них — частные дома, многоэтажки, автомобили, торговое заведение и производственно-складское здание", — говорится в сообщении.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 8,4 т.
Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео
icon 8,4 т.
Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 6,8 т.
В Киеве произошло крупное ДТП при выезде на Дарницкий мост: на месте работают медики. Видео
icon 6,8 т.
В Киеве произошло крупное ДТП при выезде на Дарницкий мост: на месте работают медики. Видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 900
В Киеве девочки-подростки побили сверстницу на площадке возле школы: делом занялась полиция
icon 900
В Киеве девочки-подростки побили сверстницу на площадке возле школы: делом занялась полиция

Глава КОВА уточнил, что в Фастовском районе повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажных дома, 5 автомобилей и производственно-складское здание. В Обуховском – 3 частных дома и торговое заведение, в Бучанском – частный дом и 2 автомобиля.

В Бориспольском районе повреждены 2 частных дома и автомобиль, в Броварском – частный дом.

Что предшествовало

Рано утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажку, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 108 беспилотников различных типов – силы ПВО уничтожили 88 целей.

Похожие темы
Российские обстрелыОбстрелы КиеваНовости Киева и Киевской областиРоссия - страна-агрессорБПЛА
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться