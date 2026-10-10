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Повреждены объекты инфраструктуры, пострадали: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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icon 1,0 т.
Повреждены объекты инфраструктуры, пострадали: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото
В области действовали силы ПВО. Источник: МВД

Страна-террорист РФ в течение 9 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, имеются повреждения, пострадали мирные жители.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"В Бучанском районе в результате ночной атаки вражеских БПЛА пострадали три человека. Все госпитализированы в местную больницу. Среди пострадавших – женщина 1937 года рождения, у которой развилась острая стрессовая реакция. Еще двое человек получили осколочные ранения и ожоги. В результате атаки загорелся частный жилой дом. Пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

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По словам главы КОВА, всего за последние сутки в Киевской области пострадали 6 человек. Повреждены 28 объектов, из них 24 частных домовладения.

Повреждены объекты инфраструктуры, пострадали: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Последствия очередной террористической атаки РФ. Источник: Полиция Киевской области

Повреждены объекты инфраструктуры, пострадали: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Последствия очередной террористической атаки РФ. Источник: Полиция Киевской области

Повреждены объекты инфраструктуры, пострадали: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Последствия очередной террористической атаки РФ. Источник: Полиция Киевской области

Повреждены объекты инфраструктуры, пострадали: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Последствия очередной террористической атаки РФ. Источник: Полиция Киевской области

В Бучанском районе повреждено 5 объектов: 3 частных домовладения, складское помещение и инфраструктурный объект.

В Фастовском районе – 8 частных домовладений, в Броварском районе – 10 частных домовладений, в Обуховском районе – 3 частных домовладения, инфраструктурный объект, в Вышгородском районе поврежден инфраструктурный объект.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла удар по Запорожью. В результате прямого попадания разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме, есть погибшие и пострадавшие.

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