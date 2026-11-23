В результате террористической атаки войск РФ на Дымер Киевской области погиб 18-летний Роман. Парень недавно отпраздновал день рождения и сменил паспорт из-за достижения совершеннолетия.

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Мама и отчим Романа той ночью были в селе, а он решил переночевать в квартире в Дымере. О гибели парня сообщила его двоюродная сестра Юлия Юрковская.

Что известно об убитом Россией Романе

"Это мой двоюродный брат Рома. Ему было всего 18 лет… У него должна была быть впереди целая жизнь, мечты, планы, счастливое будущее… Но вражеская атака на Дымер оборвала его жизнь. Российская агрессия унесла еще одну молодую жизнь, еще одного человека, которому предстояло жить, любить и радоваться каждому дню. Невозможно смириться с тем, что его больше нет", – написала Юлия, опубликовав фото парня с родными.

Юлия Юрковская также открыла сбор для семьи Романа.

"Я прошу каждого, у кого есть возможность, присоединиться к сбору. Любая сумма важна. Если нет возможности помочь финансово – прошу распространить этот пост. Спасибо каждому за неравнодушие. Светлая память тебе, Ромашка. Тебе навсегда 18", – отметила она.

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На месте удара в Дымере уже более суток продолжаются спасательно-поисковые работы. Там ждут известий о своих близких родственники жителей дома. Среди них – и родители Романа, которые в ту роковую ночь были в селе в Вышгородском районе.

"Ему (Роману. – Ред.) 18 лет, вчера мы там паспорт меняли. И он поехал домой, не захотел ехать в село, поехал домой", – рассказал накануне журналистам "Суспільне Київ" отчим парня Аркадий.

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Мама и отчим Романа приехали к дому, когда им позвонили соседи.

Парень, по данным медиа, учился на тракториста в профессионально-техническом лицее и собирался отвезти документы на практику – поэтому и остался в Дымере.

Тело Романа спасатели деблокировали из-под завалов дома вместе с телами других жертв атаки: через сутки после удара, по состоянию на 07:23 23 ноября, было известно об 11 погибших, еще четверо жителей на тот момент считались пропавшими без вести.

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Как сообщали в ТСН, мама Романа Наталия работала помощницей воспитателя в детском саду "Зернятко" рядом с пострадавшей многоэтажкой: учреждение также получило повреждения.

Как рассказывал OBOZ.UA, накануне на рассвете в Дымере Вышгородского района российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж.

По состоянию на 07:23 утра 23 ноября, спустя сутки после удара, было известно, что погибли 11 человек, шестеро – ранены. Еще четверо людей могут оставаться под завалами. Двум пострадавшим удалось выжить под руинами дома.

23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки.