Под Киевом пьяный водитель легковушки на скорости врезался в дерево, есть пострадавший. Подробности и фото

В Броварах Киевской области пьяный водитель Mazda на скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП травмы получил пассажир легкового автомобиля.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, на днях они получили информацию о ДТП в Броварах Киевской области. Предварительно было установлено, что 57-летний водитель Mazda не справился с управлением, на скорости выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

"В результате ДТП 22-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован", – добавили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что при освидетельствовании у водителя автомобиля было обнаружено 1,4 промилле алкоголя в крови. Его задержали.

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По факту ДТП с пострадавшим, совершенного в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), было начато досудебное расследование, а подозреваемому было предъявлено обвинение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области 16-летний водитель легкового автомобиля на встречной полосе протаранил мотоциклиста. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы и был госпитализирован в больницу.

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