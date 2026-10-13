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Под Киевом пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Подробности трагедии

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Под Киевом пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Подробности трагедии
Все обстоятельства трагического случая будут установлены следователями

В Бучанском районе Киевской области пассажирский поезд сбил 72-летнюю женщину. К сожалению, пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Вишневое погибла пенсионерка.

Под Киевом пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Подробности трагедии

Трагедия произошла в городе Вишневое. Источник: Google Maps

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Полицейские предварительно установили, что пассажирский поезд маршрутом "Варшава – Киев" сбил пожилую женщину, которая шла рядом с железнодорожными путями. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

"От полученных травм 72-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия", — добавили в пресс-службе.

Под Киевом пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Подробности трагедии

Поезд сбил насмерть пожилую женщину. Источник: Полиция Киевской области

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

В Белоцерковском районе Киевской области электричка сбила на станции велосипедиста, который пересекал железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области пассажирский поезд сбил 17-летнего юношу. К сожалению, от полученных травм подросток скончался на месте.

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