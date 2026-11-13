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Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
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Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото
Россия нанесла удар по больнице в Шевченковском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

В ночь на 13 ноября страна-террористка Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате вражеской атаки была повреждена больница в Шевченковском районе.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Враг продолжает воевать с гражданскими.

Что известно

Так, в ночь с 12 на 13 ноября враг снова атаковал столицу Украины. В Шевченковском районе Киева дрон попал в больницу, в результате чего вспыхнул пожар с частичным разрушением на 2 этаже. Персонал медучреждения вывел в безопасное место 30 человек, еще 7 человек спасли сотрудники ГСЧС.

Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото

Россия нанесла удар по больнице в Шевченковском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

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Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото

Россия нанесла удар по больнице в Шевченковском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото

Пациенты и сотрудники больницы были эвакуированы. Источник: Андрей Жигайло

Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото

Обломки вражеского дрона. Источник: Андрей Жигайло

По словам сотрудников больницы, часть оборудования, лекарств, медсредств и важной документации были полностью уничтожены.

"К сожалению, повреждены палаты – трое человек пострадали. Они получили ранения осколками стекла. Среди них – санитарка", – уточнила медик.

Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото

К сожалению, есть пострадавшие. Источник: Андрей Жигайло

Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото

Последствия вражеской террористической атаки. Источник: Андрей Жигайло

Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото

Последствия вражеской террористической атаки. Источник: Андрей Жигайло

Сейчас в больнице начали убирать обломки и мусор, чтобы восстановить учреждение и как можно скорее возобновить прием пациентов.

Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото

Последствия вражеской террористической атаки. Источник: Андрей Жигайло

Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото

Последствия вражеской террористической атаки. Источник: Андрей Жигайло

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 ноября российские войска вновь атаковали Украину. Для ударов противник задействовал 117 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 80 целей.

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