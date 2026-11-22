Поздно вечером в воскресенье, 22 ноября, после атаки РФ на Дымер, что в Киевской области, из-под завалов достали живого ребенка. Мальчик провел под обломками разрушенного дома почти 14 часов.

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Сейчас он находится в стабильном состоянии и находится под наблюдением врачей. Трогательное видео спасения и второго дня рождения ребенка опубликовали правоохранители.

"Ты Давид?" – "Я Давид, не спешите, со мной все хорошо!" – такой диалог между спасателем и 7-летним Давидом состоялся в первые секунды после того, как ребенка вытащили из-под завалов разрушенной многоэтажки в Дымере.

Отмечается, что сначала спасатели нашли вещи, которые узнали родные. Позже обнаружили и самого Давида. Когда мальчик увидел спасателей – начал не спеша и без паники разговаривать с ними, постоянно говорил, что все хорошо.

"К счастью, ребенок в стабильном состоянии, уже под наблюдением врачей. Спасибо каждому спасателю, полицейскому и медику, которые участвовали в спасении маленькой жизни. Враг направил ударный беспилотник на дом в пять часов утра, когда семьи спали. По состоянию на сейчас, к сожалению, погибли четверо людей, еще шестеро – ранены", – рассказал глава МВД Иван Выговский.

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Чиновник добавил, что девять человек могут оставаться под завалами. На месте установлены пункты оказания помощи гражданам.

"Только что мы получили информацию от очевидцев о телефонном звонке женщины, которая может находиться под завалами. Проверяем этот факт, регулярно объявляется минута молчания. Всего только с начала этих суток россияне нанесли более 70 ударов по территории 10 регионов Украины", – рассказал Выговский.

Главные истории дня

Напомним, что в Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Сейчас известно о трех погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист ежедневно обстреливает украинские города. Вечером в воскресенье, 22 ноября, Россия также атаковала населенный пункт Вишневое в Киевской области.