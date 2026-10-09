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"Навсегда 36": Россия в результате удара по Киеву убила сотрудницу магазина "ОЛДИ". Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
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"Навсегда 36": Россия в результате удара по Киеву убила сотрудницу магазина "ОЛДИ". Фото
Вечная память жертве российского террора

В Киеве в четверг, 8 октября, в результате атаки РФ погибла 36-летняя Алена Гонтар. Женщина работала в строительном магазине "ОЛДИ", в который попал вражеский дрон.

Об этом сообщили на странице "Их УБИЛА Россия" в социальной сети Facebook. Вечная память жертве российского террора.

Печальная новость

"Киев. 36-летняя Алена Гонтар была убита вчера российскими террористами в результате удара беспилотника по строительному магазину "ОЛДИ". Женщина работала там менеджером. Искренние соболезнования мужу, родителям и всем родным. 08.10.2026", – говорится в сообщении.

''Навсегда 36'': Россия в результате удара по Киеву убила сотрудницу магазина ''ОЛДИ''. Фото

Алена Гонтар. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

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В результате этой атаки также погибли еще двое сотрудников магазина – мужчины в возрасте 43 и 55 лет.

''Навсегда 36'': Россия в результате удара по Киеву убила сотрудницу магазина ''ОЛДИ''. Фото

Вечная память жертве российского террора. Источник: facebook.com/russiakills.in.ua

Напомним, что страна-террористка Россия в четверг, 8 октября, нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Жертвы российского террора

В Прилуках Черниговской области в результате российского ракетного удара погибла семья Иванченко — отец, мать и двое их детей. Погибшим детям было 8 и 13 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского удара по жилому многоэтажному дому в Прилуках погиб сотрудник "Укрнафты" Игорь Чуб. Всю ночь спасатели работали на месте атаки и расчищали завалы.

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