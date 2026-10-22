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Навел российские ракеты на позиции своего подразделения и готовил удар по Киевской области: СБУ задержала вражеского агента. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
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Навел российские ракеты на позиции своего подразделения и готовил удар по Киевской области: СБУ задержала вражеского агента. Фото
СБУ задержала вражеского агента. Источник: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который направил российские ракеты на позиции своего подразделения, где находилось более 100 операторов дронов. Злоумышленника задержали в Киевской области, где он разведывал новые цели для врага.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разоблачила еще одного российского агента в рядах ВСУ. Им оказался завербованный ФСБ мобилизованный из Житомирской области, который навел воздушную атаку рашистов на свое подразделение БпЛА. Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось заблаговременно эвакуировать более 100 украинских операторов дронов из зоны потенциального поражения и задержать вражеского корректировщика", – говорится в сообщении.

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Как выяснило расследование, мужчина "слил" ФСБ координаты Сил обороны после того, как самовольно оставил воинскую часть и прибыл в Киевскую область. На территории столичного региона дезертир отслеживал для российской спецслужбы расположение логистических центров украинской армии, по которым враг готовил ракетно-авиационные удары.

Навел российские ракеты на позиции своего подразделения и готовил удар по Киевской области: СБУ задержала вражеского агента. Фото

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Источник: СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали возле одного из критически важных складов в Киевской области. Злоумышленник был завербован врагом еще до призыва в ряды ВСУ. Сначала агент выполнял "тестовые" задания: отслеживал расположение объектов топливно-энергетического комплекса на севере Украины. Затем российские спецслужбисты поручили ему мобилизоваться в Силы обороны, чтобы шпионить "изнутри" украинских войск.

Во время подготовки на курсах операторов БПЛА он собирал для врага персональные данные командования и личного состава учебного центра. В обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему пособнику "эвакуацию" в РФ с получением российского гражданства. При задержании у "крота" изъяли смартфон с доказательствами его работы на ФСБ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по фактам государственной измены и заведомо ложного сообщения об угрозе взрыва на объекте критической инфраструктуры. Он находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали в Киеве агентку ФСБ, которая готовила покушение на лидера одной из украинских общественных организаций. Таким образом враг надеялся убить российского оппозиционера, который с 2022 года воевал за Украину.

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государственная изменаНовости Киева и Киевской областиСлужба безопасности Украины (СБУ)
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