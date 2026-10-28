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Пытались пробраться в Киев: СБУ задержала двух российских военных, сбежавших с фронта

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
1,2 т.
Пытались пробраться в Киев: СБУ задержала двух российских военных, сбежавших с фронта
СБУ задержала двух военных РФ, сбежавших с фронта

Сотрудники СБУ задержали двух военнослужащих РФ, которые сбежали с фронта и под видом гражданских пытались пробраться в Киев. Один из них оказался дважды судимым за убийство жителем временно оккупированного Должанска в Луганской области.

Предателю грозит пожизненное заключение, а его сообщника удерживают в качестве военнопленного. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала на прифронтовой территории Донецкой области двух контрактников 291-го мотострелкового полка Южного военного округа РФ. Оба были переодеты в гражданскую одежду и направлялись в сторону Киева на машине, которую они остановили автостопом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали военных РФ на блокпосту при въезде в Днепропетровскую область. У одного из них на шее обнаружили жетон военнослужащего российской армии. По имеющимся данным, они надеялись доехать до столицы нашего государства, где у одного из них живут родственники, и "залечь на дно".

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Пытались пробраться в Киев: СБУ задержала двух российских военных, сбежавших с фронта

СБУ задержала двух военных РФ, сбежавших с фронта. Источник: СБУ

Расследование установило, что одним из задержанных оказался дважды судимый за убийство житель временно оккупированного Должанска в Луганской области, который с 2016 года воюет на стороне врага против Сил обороны. После начала полномасштабной войны рецидивист участвовал в боях под Бахмутом в качестве помощника наводчика противотанкового ракетного комплекса. Еще один фигурант – гражданин России, заключивший контракт с минобороны страны-агрессора, когда отбывал тюремное наказание за убийство.

Недавно обоих боевиков отправили на штурм позиций украинских войск на Краматорском направлении, где они впоследствии сбежали с линии боевого соприкосновения и проникли в поселок в "серой" зоне. Там они переоделись в гражданскую одежду, которую нашли в заброшенном доме, закопали в этом доме форму, табельное оружие армии РФ и пешком направились в сторону райцентра. По дороге в город они остановили автомобиль, владелец которого согласился подвезти их до Днепра, откуда они планировали доехать до Киева. Но их план провалился – обоих злоумышленников задержали в районе административной границы прифронтовой области.

Следователи Службы безопасности сообщили пособнику врага из Луганщины о подозрении по фактам коллаборационной деятельности и государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Продолжается расследование для выяснения всех обстоятельств преступления. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Его сообщник – гражданин РФ – сейчас содержится в качестве военнопленного.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который навел российские ракеты на позиции своего подразделения, где находилось более 100 операторов дронов. Злоумышленника задержали в Киевской области, где он разведывал новые цели для врага.

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