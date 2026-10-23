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В Киевской области столкнулись грузовик и электросамокат: пострадал ребенок. Подробности и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
216
В Киевской области столкнулись грузовик и электросамокат: пострадал ребенок. Подробности и фото
Все обстоятельства аварии установят следователи

В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и электросамоката. В результате столкновения пострадала несовершеннолетняя пассажирка двухколесного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, несколько дней назад им поступило сообщение об аварии в Обуховском районе. Предварительно было установлено, что в городе Васильков 16-летний подросток на электросамокате двигался по нерегулируемому пешеходному переходу и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ.

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В Киевской области столкнулись грузовик и электросамокат: пострадал ребенок. Подробности и фото

ДТП произошло в Василькове Киевской области. Источник: Google Maps

"В результате ДТП 16-летняя пассажирка двухколесного транспорта получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего причинение потерпевшей телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

В Киевской области столкнулись грузовик и электросамокат: пострадал ребенок. Подробности и фото

Столкнулись грузовик и электросамокат, пострадал ребенок. Источник: Полиция Киевской области

Напомним, вечером 15 октября 2026 года возле поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault, который оказался сотрудником Офиса Генерального прокурора, сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Lexus, предварительно, спровоцировал аварийную ситуацию, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. Из-за ДТП пострадали шестеро пассажиров, в частности 6-летний ребенок.

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