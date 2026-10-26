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На Киевщине столкнулись две легковушки: авто превратились в металлолом, пострадали три человека. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
723
На Киевщине столкнулись две легковушки: авто превратились в металлолом, пострадали три человека. Фото
Все обстоятельства и причины аварии установят следователи полиции

В Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 26 октября, произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения легковых автомобилей травмы получили три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области. Все обстоятельства и причины аварии установят следователи полиции.

Что известно

По словам спасателей, в 6:32 в Службу спасения Вышгородского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле села Феневичи на автодороге "Киев – Иванков – Овруч".

На Киевщине столкнулись две легковушки: авто превратились в металлолом, пострадали три человека. Фото

ДТП произошло возле села Феневичи в Киевской области. Источник: Google Maps

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"По прибытии на место вызова спасатели установили, что произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, их данные устанавливаются", – рассказали в ГСЧС.

На опубликованном спасателями фото с места аварии можно увидеть, что машины получили существенные механические повреждения.

На Киевщине столкнулись две легковушки: авто превратились в металлолом, пострадали три человека. Фото

Произошло ДТП с участием двух автомобилей. Источник: ГСЧС Киевщины

Напомним, вечером 15 октября 2026 года вблизи поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Renault, который оказался сотрудником Офиса Генерального прокурора, сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева водитель Lexus, предварительно, спровоцировал аварийную ситуацию, в результате которой перевернулся маршрутный автобус. В ДТП пострадали шестеро пассажиров, в том числе 6-летний ребенок.

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