В Вышгородском районе 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж.

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Также поврежден магазин. О последствиях атаки сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

Что известно об ударе войск РФ по Вышгородскому району

О последствиях атаки врага в Киевской области Ткаченко сообщил в 06:18 утра.

"В Вышгородском районе в результате вражеской атаки БпЛА поврежден пятиэтажный жилой дом. Возник пожар и разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Спасатели проводят эвакуацию жителей. Кроме того, повреждено помещение магазина", – написал чиновник.

Утром на месте работают подразделения ГСЧС, психологи и бригада экстренной медицинской помощи.

"Информация о погибших и пострадавших сейчас уточняется", – говорилось в сообщении.

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