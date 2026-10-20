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На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
1,1 т.
На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео
На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека. Источник: ГСЧС

Ночью 20 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Киевскую область. Вследствие вражеских ударов погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Враг нанес удар по производственно-складскому зданию в Обуховском районе. Об этом сообщили в ГСЧС.

Подробности об обстреле

По информации ведомства, жертвами очередного российского удара по столичному региону стали трое мирных жителей. Еще шестеро людей получили ранения. Подробной информации о состоянии пострадавших пока нет.

На территории производственно-складского здания ликвидирован пожар. Продолжаются работы по разборке завалов. Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС.

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На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео

Враг удари по Обуховской громаде. Источник: ГСЧС

На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео

После обстрела начался пожар. Источник: ГСЧС

На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео

Оккупанты атаковали Киевщину. Источник: ГСЧС

На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео

Пожар был ликвидирован. Источник: ГСЧС

На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео

Спасатели работали на месте обстрела. Источник: ГСЧС

На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео

На месте атаки возник пожар. Источник: ГСЧС

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