На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео

Ночью 20 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Киевскую область. Вследствие вражеских ударов погибли три человека, еще шестеро пострадали.

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Враг нанес удар по производственно-складскому зданию в Обуховском районе. Об этом сообщили в ГСЧС.

Подробности об обстреле

По информации ведомства, жертвами очередного российского удара по столичному региону стали трое мирных жителей. Еще шестеро людей получили ранения. Подробной информации о состоянии пострадавших пока нет.

На территории производственно-складского здания ликвидирован пожар. Продолжаются работы по разборке завалов. Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС.

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