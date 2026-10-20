На Киевщине в результате российской атаки погибли три человека, еще шестеро пострадали. Фото и видео
Ночью 20 октября российская оккупационная армия продолжила терроризировать Киевскую область. Вследствие вражеских ударов погибли три человека, еще шестеро пострадали.
Враг нанес удар по производственно-складскому зданию в Обуховском районе. Об этом сообщили в ГСЧС.
Подробности об обстреле
По информации ведомства, жертвами очередного российского удара по столичному региону стали трое мирных жителей. Еще шестеро людей получили ранения. Подробной информации о состоянии пострадавших пока нет.
На территории производственно-складского здания ликвидирован пожар. Продолжаются работы по разборке завалов. Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС.
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